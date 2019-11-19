США назвали условие заключения новых соглашений с РФ по контролю над вооружениями

Брюссель, 19 ноября. Вашингтон открыт к новым соглашениям с Москвой по контролю над вооружениями, но отмечает, что в них должен участвовать и Пекин. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бэйли Хатчисон.

«Мы определенно открыты для новых соглашений по контролю над вооружениями», — сказала она на брифинге в бельгийской столице.

Хатчисон сказала, что после распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) необходимо искать новые соглашения с участием Китая, который «располагает системами, способными достичь каждого из нас».

Напомним, 2 августа этого года США заявили, что официально выходят из ДРСМД. Вашингтон указал, что не будет следовать условиям соглашения якобы из-за России, которая отказалась исполнить ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению США и их союзников по НАТО, нарушают положения договора.

Москва обвинения отвергла, заявив, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвинула Вашингтону встречные претензии.

В Минобороны России обратили внимание, что США решили выйти из соглашения за два года до выдвижения публичных бездоказательных обвинений в адрес государства и, более того, начали подготовку к производству запрещенных ракет.