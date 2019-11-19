В ОП РФ призвали заблокировать враждебные соцсети и СМИ-иноагенты

Москва, 19 ноября. В деятельности СМИ-иноагентов, финансируемых из-за рубежа, «давно пришло время навести порядок». Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по СМИ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Так он прокомментировал рассмотрение во втором чтении нижней палатой российского парламента законопроекта, касающегося регламентирования деятельности СМИ-иноагентов.

«Хочется воскликнуть: наконец-то! Сегодня в Государственной думе в ходе пленарного заседания был рассмотрен во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах», — поделился радостью общественник.

В законопроекте указано, что иноагентами признаются и физлица, которые распространяют материалы иностранных СМИ-иноагентов или созданных ими юрлиц и при этом получают финансирование из-за границы или от российского юрлица, которое получает деньги из-за рубежа.

При этом сам по себе законопроект является достаточно мягким, отметил Малькевич.

«Нужно добиться чтобы российские ведомства, такие как Роскомнадзор, министерство юстиции, МВД добивались выполнения этих законов», — добавил глава ФЗНЦ.

Основную роль в реализации данной правовой нормы должны играть социальные сети. Именно им предстоит ограничивать распространение материалов СМИ-иноагентов после признания их таковыми.

«Самое главное сейчас — разбираться с нашими социальными сетями и блокировать западные соцсети, потому что российские соцсети без закона почему-то не хотят удалять противоправное и гнусное», — констатировал Малькевич.

Теперь же такой закон есть, добавил глава ФЗНЦ.