На повестке дня для «нормандской четверки» стоит вопрос всеобъемлющего прекращения огня по всей линии соприкосновения в Донбассе; другие вопросы обсуждаться не будут. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Вернуть Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание обсудить на встрече в «нормандском формате» конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль киевской власти.

«Я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками. Мы об этом будем говорить, я буду поднимать этот вопрос», — заявил Зеленский на пресс-конференции после встречи с премьером Чехии в Киеве.

Встреча глав государств в «нормандском формате» (Россия, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Кабинет министров ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие. Кроме того, в офисе президента Украины тоже подтвердили дату встречи. Проведение саммита 9 декабря подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Не стоит доверять Украине

Как отметил Артем Журко, Украина ничего не сделала для урегулирования ситуации в Донбассе. Кроме того, сейчас никто не будет обсуждать конкретные даты по возвращению Донбасса в состав Украины по причине того, что это является финальной фазой урегулирования конфликта. До нее еще нужно добраться, последовательно выполняя условия.

«Да и самого возвращения Донбасса вряд ли стоит ожидать когда-либо. И дело даже не в действиях прошлой и нынешней власти, но и будущей. Она будет связана по рукам и ногам уже не только местным олигархатом, но и влиятельными финансовыми международными организациями. Кроме того, украинское законодательство, кардинально измененное за последнюю пятилетку, просто не дает возможности каким-либо образом сосуществовать в одном политическом пространстве с неподконтрольной Украине территорией Донбасса. А ведь это еще не конец законотворческой вакханалии Верховной рады, а исходя из фабулы — только ее начало. Поэтому, конечно же, ни о каких конкретных сроках «возвращения Донбасса» с Зеленским разговаривать никто не собирается», — пояснил Артем Журко.

Эксперт обратил внимание, что есть комплекс мер по выполнению Минских соглашений («формула Штайнмайера»). В нем прописана определенная последовательность в виде конкретных пунктов, конкретика реализации которых полностью лежит на контактных группах. На данный момент, как известно, не выполнен ни один из этих пунктов.

«Поэтому логично что, если и говорить о конкретных датах, то на повестке дня сейчас стоит дата всеобъемлющего прекращения огня по всей линии соприкосновения, увязанная уже под следующий пункт о разведении войск. И, как известно, на отдельных участках соприкосновения худо-бедно эти вопросы решаются. Вот, пожалуй, и все на что может рассчитывать Зеленский на данный момент. И, конечно же, полноценное выполнение хотя бы одного из этих пунктов будет считаться гигантским прорывом. Но, как показывает практика, украинской стороне доверять не стоит. И, судя по последним сводкам, даже разведение войск на отдельных участках соприкосновения так и не принесло там долгожданного прекращения огня», — заключил Артем Журко.

В 2014 году на территории Украины началась гражданская война. Причиной стало нежелание жителей Донбасса признавать правительство, которое пришло к власти в результате кровопролитного неконституционного государственного переворота. В ответ Киев объявил о начале так называемой антитеррористической операции, которая по сути стала карательным походом на мирных граждан своей же страны. По данным ООН, в ходе братоубийственного конфликта погибли свыше 13 тысяч человек.