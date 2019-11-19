Cолнцев пристыдил «выделывающихся» гостей светского бала дебютанток Tatler

Москва, 19 ноября. Пиар-специалист Рустам Солнцев заявил, что ему стыдно за гостей светского бала дебютанток глянцевого журнала Tatler. По его словам, участники встречи просто воспользовались удобным случаем «повыпендриваться» друг перед другом.

Мероприятие Tatler россияне уже успели окрестить ярмаркой тщеславия, передает Nation News. Многие не разделили выбор дебютанток — юных девушек, ставших завидными невестами. Среди них были замечены Стефания Маликова (дочка певца Дмитрия Маликова), Анастасия Черномырдина (внучка покойного политика Виктора Черномырдина) и Анна Юнусова (младшая сестра рэпера Тимура Юнусова, известного как Тимати).

Самой скромной на балу была Юнусова. Однако пришедший поддержать ее брат предпочел эпатаж: Тимати и его спутница пришли во всем черном, чем несколько обескуражили публику.

Солнцев заметил, что претензий к дебютанткам у него нет: девушки красивые. Однако остальные гости просто пришли заниматься самолюбованием на публику.

«Не хватало Куклачева и фриков из разряда Оли Бузовой, Кати Лель и так далее, — посетовал пиарщик. — Выделываются друг перед другом они, а неловко мне. Тимати пришел в костюме из 90-х, такой смотрящий за Каширским районом, ну зачем это все?»

По его мнению, у мероприятия не было никакой актуальности. Бал глянцевого журнала он назвал «смехотой какой-то».

«Я собираю старинные куклы, и у меня многие из них одеты в такие же платья, как на этом балу», — заметил Солнцев.

Ранее Стефания Маликова опубликовала новое фото в Instagram. Некоторым подписчикам ноги девушки показались слишком длинными, что стало поводом для шуток в соцсетях.