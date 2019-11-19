Зеленский объяснил свою небритость на встрече с премьером Чехии

Киев, 19 ноября. Украинский президент Владимир Зеленский объяснил суеверием свой внешний вид на встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишом. Курьезный момент попал на видео.

Транслировал аудиенцию офис украинского президента. На торжественное мероприятие Зеленский пришел с легкой небритостью. Глава государства извинился перед гостем из Чехии и объяснил свой внешний вид.

«Хочу извиниться, что я небритый. Есть такое слово украинское классное – забобон (суеверие. — Прим. ФАН). Сейчас я ожидаю кораблей. Корабли вернутся – тогда побреюсь», – сказал президент.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва передала Киеву три корабля военно-морских сил Украины, которые были задержаны в ноябре прошлого года за незаконное пересечение границы РФ в Керченском проливе, пишет НСН. Ожидается, что они прибудут на Украину 20-21 ноября.

Тем не менее, Киев собирается продолжить судиться с Москвой по делу о «нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей», первые слушания по которому состоятся 21 ноября в Гааге.

25 ноября 2018 года корабли ВМСУ «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры, пишет «Газета.ru». По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Решением суда все 24 украинских военнослужащих были арестованы.

Впоследствии они вернулись в Киев рамках акции по одновременному обмену заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35», пишет Infox.ru.