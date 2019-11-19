Дамаск, 19 ноября. Россия направила дополнительные силы военной полиции для патрулирования на севере Сирии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Для нормализации обстановки в приграничных районах Сирии перебрасываются дополнительные силы российской военной полиции, разворачиваются полевые госпитали для оказания медицинской помощи мирным жителям», — рассказали в министерстве.

В ведомстве сообщили, что жителям Заевфратья оказывают гуманитарную помощь, кроме того в данном районе восстанавливают инфраструктуру. Благодаря усилиям российской стороны, ситуацию в регионе удалось стабилизировать, передает НСН.

Также в Минобороны РФ подчеркнули, что Москва в полном объеме выполнила и продолжает выполнять обязательства в рамках меморандума, подписанного президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 22 октября.

Напомним, 9 октября 2019 года Турция начала на северо-востоке Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против курдских террористов, сотрудничающих с радикалами из экстремистской группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), сообщает Infox.ru. Вооруженные бандформирования курдов оккупировали восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с ИГ1. На самом деле курдские радикалы включали экстремистов в свои ряды и создавали в Сирии спящие террористические ячейки. Кроме того, бандформирования курдов притесняли арабов-суннитов, проживающих в Заевфратье.

22 октября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум, согласно которому подразделения военной полиции РФ и пограничной службы Сирии патрулируют 30-километровую зону безопасности у турецко-сирийской границы и контролируют отвод бандформирований курдов с этих территорий, передает «Царьград». После встречи лидеров двух государств министр иностранных дел Сергей Лавров объявил об окончании операции Анкары в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.