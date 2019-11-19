Москва, 19 ноября. Сроков решения правительством России вопроса о согласовании проекта строительства моста через реку Лена в Якутии нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как рассказал представитель Кремля журналистам, ранее руководитель Якутии Айсен Николаев доложил президенту России Владимиру Путину, что вопрос строительства моста удалось согласовать со всеми заинтересованными ведомствами. Российский лидер адресовал правительству соответствующий документ, чтобы Кабмин подтвердил свою готовность к реализации этого проекта. Песков рассказал об отсутствии четких сроков решения вопроса по мосту через Лену в Якутии.

«Четких сроков подготовки правительством предложений по данной теме не установлено», — сказал Песков.

Как пишет ТАСС, возведение моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока.

По предварительной оценке, стоимость проекта составит 63,7 млрд рублей. Из них 9,5 млрд — расходы инвестора. Основной частью суммы, по планам местного правительства, должен стать капитальный грант на 54,2 млрд рублей. С НДС суммарная стоимость проекта составляет 82,9 млрд, расходы по уплате НДС ложатся на инвестора.

Планируется, что в будущем легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно, для водителей грузовых машин проезд будет платным.

В том случае, если деньги будут выделены, строительство моста через реку Лену завершится к 2025 году. Ввод моста обеспечит круглогодичную транспортную доступность для населения. Дело в том, что Якутск является одним из городов России, который не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с федеральной трассой. Зимой автомобили едут по льду, а летом переправляются на пароме.

Планы по строительству переправы через Лену существуют с 1980-х годов. В 2013 году даже состоялся конкурс на строительство моста, но окончательное соглашение так и не было заключено.

Как писал RT, заместитель руководителя Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал автомобильный мост через Лену не только долгожданным, но и прорывным для Дальнего Востока проектом.