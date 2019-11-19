МО РФ отмечает, что реализованные Россией меры стабилизировали обстановку в Сирии

Москва, 19 ноября. Комплекс мер, которые Россия реализовала в Сирии, значительно стабилизировали обстановку в регионе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Благодаря реализуемому Российской Федерацией комплексу мер удалось значительно стабилизировать обстановку в данном регионе», — цитирует слова Конашенкова ТАСС.

Официальный представитель российского оборонного ведомства добавил, что, в соответствии с сочинским меморандумом по Сирии, было досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон. Также Конашенков рассказал, что для нормализации обстановки в приграничных районах САР перебрасываются допсилы военной полиции РФ и разворачиваются полевые госпитали для оказания медицинской помощи мирным жителям. Российский Центр по примирению враждующих сторон направляет гуманитарную помощь жителям Заевфратья.

Напомним, 22 октября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи главы государств подписали меморандум о взаимопонимании. В соответствии с положениями документа, 23 октября на сирийскую сторону границы САР и Турции за пределами зоны операции «Источник мира» были введены подразделения военной полиции РФ и сирийской пограничной службы для отвода курдских отрядов от границы на 30 километров. Также, в соответствии с достигнутыми в Сочи договоренностями, реализуется совместное российско-турецкое патрулирование вдоль границы Сирии и Турции.