Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «сладеньком»

Киев, 19 ноября. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко ответила на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского из-за ее решения перейти в оппозицию.

После принятия закона об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения Тимошенко сообщила, что «Батькивщина» переходит в оппозицию. По мнению лидера партии, Зеленский, отменив мораторий, переступил «красную линию».

Зеленский с иронией отозвался о решении Тимошенко. Президент Украины напомнил о «древней украинской традиции»: каждые пять лет Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту. По словам Зеленского, Тимошенко принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места, а взамен обещала в течение года голосовать в Верховной раде за все законы вместе с президентской партией «Слуга народа».

«Есть очень древняя украинская традиция. Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе», — написал Зеленский в Facebook.

Президент Украины отметил и фигуру оппозиции. По словам Зеленского, это из-за того, что теперь оппозиции не дают «сладенького».

Лидер «Батькивщины» не оставила высказывание Зеленского без комментария и напомнила о еще одной «древней украинской традиции». Тимошенко пригласила действующего украинского президента выступать на корпоративах после истечения срока.

«Напомню вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот! А дальше все по сценарию… Ну, вы в курсе… Словом, ждем Вас на корпоративах… Можно со своим пианино», ― написала Тимошенко в Facebook.

Ранее Украинское национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проанализировало отчеты политсил об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал 2019 года и выявило нарушения, в том числе у «Слуги народа» и «Батькивщины».