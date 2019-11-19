Путин посетит инвестиционный форум «Россия зовет!» 20 ноября

Москва, 19 ноября. Президент России Владимир Путин посетит 11-й инвестиционный форум «Россия зовет!» 20 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Двадцатого ноября президент РФ Путин посетит 11-й инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия зовет!», проходящий на площадке Центра международной торговли, и примет участие в работе пленарной сессии «Мосты над волнами деглобализации», — пояснили в Кремле.

Отмечается, что форум является ведущей площадкой по привлечению инвестиций в российскую экономику, улучшению инвестиционного климата страны и способствует развитию эффективного взаимодействия между отечественным бизнесом и международными инвесторами.

Путин традиционно принимает участие в этом форуме, в преддверии мероприятия в 2018 году это отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия зовет!» в этом году будет проходить 20-22 ноября в Москве на площадке Центра международной торговли.