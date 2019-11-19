Зеленский ждет от встречи в Париже конкретных сроков возвращения Донбасса

Киев, 19 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить на встрече «нормандкой четверки» в Париже конкретные сроки возвращения Донбасса под контроль Киева. Об этом он заявил после встречи с премьером Чехии в Киеве.

Зеленский рассказал о своих планах на встречу 9 ноября в Париже. По словам украинского президента, он намерен поднять вопрос о сроках возвращения Донбасса под контроль Киева.

«[Обсуждать вопрос] с какими-то более-менее четкими сроками, — констатировал Зеленский. — Мы об этом будем говорить, я буду поднимать этот вопрос».

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса — нынешних Донецкой и Луганской народных республик — отказались признать новое украинское руководство, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Киев в ответ начал на юго-востоке силовую операцию. По данным ООН на начало этого года, жертвами гражданской войны на Украине стали 13 тысяч человек.

Стороны заключили Минские соглашения, призванные мирным путем урегулировать конфликт в Донбассе. Гарантами договоренностей выступают Украина, Россия, Франция и Германия, которые вошли в состав «нормандской четверки». За годы действия документа Киев не выполнил практически ни одно обязательство по Минским соглашениям. В частности, украинская армия продолжает обстрелы в Донбассе.