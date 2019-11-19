Адвокат Соколова заявил о возможном влиянии полнолуния на историка-расчленителя

Санкт-Петербург, 19 ноября. Защита бывшего доцента кафедры СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, рассматривает различные версии произошедшего, в том числе мистические. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.

По его словам, в момент убийства аспирантки на Соколова могла повлиять Луна, которая находилась в активной фазе.

«Луна была в активной фазе, и было три дня до полнолуния. А это известный медицинский факт, о том, что многие дебюты шизофрении совершаются в это время», — пояснил Почуев.

Он также добавил, что Соколова перевели из карантина в камеру СИЗО «Кресты» в Петербурге. По словам адвоката, Соколов находится в подавленном состоянии и «не видит пока смысла в своей жизни».

Напомним, 9 ноября Олега Соколова выловили из реки Мойки при попытке утопить рюкзак, в котором были обнаружены отрезанные женские руки и травматический пистолет.

Позднее в квартире историка был обнаружен обезглавленный труп девушки. Убитая была аспиранткой и возлюбленной Соколова. После задержания Соколов дал признательные показания. По его словам, мотивом убийства послужила ссора с девушкой. Позднее выяснилось, что Соколов четыре раза выстрелил в девушку из обреза малокалиберной винтовки, когда она спала. После этого Соколов расчленил тело девушки и выбросил часть останков в Мойку, чтобы скрыть следы преступления. Позднее Соколов планировал покончить жизнь самоубийством в мундире Наполеона у стен Петропавловской крепости. 11 ноября суд арестовал Соколова по обвинению в убийстве.