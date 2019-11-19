Шнуров заявил, что Бродский «предвидел» русский рэп

Санкт-Петербург, 19 ноября. Фронтмен рок-коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров объяснил своим фолловерам в социальной сети Instagram, откуда пошло популярное обращение «бро» (брат. — Прим. ФАН). По мнению музыканта, во всем «виноват» поэт Иосиф Бродский.

«Бро! Бродский я. Но я не каюсь. Уже тогда чуть-чуть предвидя, сквозь толстый и большой совдеп, сквозь нефть и газ, и серебро. Весь маленький и русский рэп, с ужасным обращением — бро», — написал лидер коллектива.

Пользователи Сети предположили, что музыкант таким образом решил поздравить поэта с днем рождения. Однако на 19 ноября приходится день рождения другого Иосифа Бродского — одного из основоположников символической логики в России, пишет SM-News.

Российский поэт, иммигрировавший в Штаты в 1972 году, родился 24 мая 1940 года.

Известное в рэперских кругах слово «бро» в действительности произошло, конечно, не от фамилии лауреата Нобелевской премии по литературе, а от английского слова «brother».

Ранее Шнуров не исключил смену солиста коллектива «Ленинград». По словам артиста, такая идея действительно есть.

«Я могу представить, как я руковожу человеком, потому что фактически я режиссер», — объяснил музыкант.

Кроме того, он не исключил, что музыканты в будущем консолидируются в группу под названием «Ленинград-2».