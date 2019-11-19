Алсу напугала поклонников постаревшим видом

Москва, 19 ноября. Российская певица Алсу продемонстрировала поклонникам новый образ с каре. Подписчиков звезды напугал ее постаревший вид.

В социальной сети Instagram певица опубликовала новую фотографию. Алсу решилась на кардинальные перемены во внешности и состригла свои длинные локоны. Звезда предстала перед поклонниками с лаконичным каре, в черной водолазке и объемном пиджаке. Алсу поинтересовалась у подписчиков, как им новый образ.

Поклонники исполнительницы не оценили перемены во внешности звезды. Многие сочли, что новая стрижка состарила певицу, придав ей несколько лишних лет. Поклонники даже предположили, что на самом деле Алсу просто решила примерить парик.

«Ужас, старушка», ― написала e.roitman.

«Не очень, длинные лучше!» ― добавила verynzuk_antonova.

«Было лучше. А сейчас как все ― пробор посередине и каре», ― написал styletv2016.

«С длинными намного лучше», ― высказалась elizavets13.

«Старше выглядишь с таким образом», ― поддержала alsou5714.

«С длинными вам было очень хорошо. Каре возраст придает», ― отметила afoninaksenia88.

«Алсу вы красивы, но это каре вам не идет, слишком старит. Не спешите быть старше своих лет. Вы молоды и прекрасны, будьте такой, какая вы есть», ― высказался iylia_.l.

Некоторые прошлись и по модному образу певицы. Пользователи сочли его неуместным.