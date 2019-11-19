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Руководство РГПУ им. Герцена покрывает продажу алкоголя в здании университета

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Руководство РГПУ им. Герцена покрывает продажу алкоголя в здании университета

В одном из зданий факультетов РГПУ имени А. И. Герцена работает ресторан, который реализует продажу алкогольной продукции, что является злостным нарушением закона РФ. Корреспонденты ФАН наведались в заведение и убедились лично в том, что в учебном заведении бойко идет торговля алкоголем.

За последние пару недель РГПУ имени А. И. Герцена стал фигурантом нескольких громких скандалов. Все началось с письма бывшей студентки, которая в письменной форме обвиняла преподавателя университета Бориса Вишневского в сексуальных домогательствах. История вызвала широкий резонанс. Как выяснилось, руководство вуза знало об этом и на протяжении нескольких лет тщательно скрывало инцидент, чтобы сохранить свою репутацию.

Сейчас учебное заведение оказалось замешано в новом скандале. Как выяснили корреспонденты ФАН, на территории университета, где, в том числе, обучаются несовершеннолетние студенты, свободно продается алкоголь.

Злачное место «Любимый Хабиб»

Речь идет о корпусе РГПУ им. А. И. Герцена, который находится на улице Стачек, 30. Там располагаются факультет безопасности и жизнедеятельности и Институт народов севера, где проходят обучение студенты разных возрастов (в том числе и несовершеннолетние). В этом же здании с 2006 года находится ресторан «Любимый Хабиб», к которому у руководства Герцена возникали претензии лишь в 2017 году.

Руководство РГПУ им. Герцена покрывает продажу алкоголя в здании университета

На протяжении 10 лет с момента открытия ресторан свободно торговал алкогольной продукцией. Так было бы по сей день, если бы в середине 2017 года не нагрянул с проверкой Департамент контрольно-ревизионной деятельности и профилактики правонарушений Минобрнауки России. Проверяющие и нашли нарушение. Выдержка из материалов дела:

«По адресу арендуемого объекта осуществляется розничная торговля продуктами питания и алкоголем. Нарушение зафиксировано Департаментом контрольноревизионной деятельности и профилактики правонарушений Минобрнауки России и отражено в акте № 20-17-6/46 от 30.06.2017».

Суд вынес решение о запрете торговли алкоголем на территории учебного заведения.

Руководство РГПУ им. Герцена покрывает продажу алкоголя в здании университета

В августе 2017 года РГПУ направил письмо арендатору с требованием устранить нарушение и перестать торговать спиртосодержащей продукцией. С сайта «Любимого Хабиба» исчезла алкогольная карта. На чем руководство университета и успокоилось.

Журналисты ФАН убедились лично

Администрация университета не стала проверять, продолжают ли их арендаторы продавать алкоголь непосредственно в заведении.

Журналисты ФАН решили лично проверить добросовестное выполнение судебного предписания. И вот, что они обнаружили.

Руководство РГПУ им. Герцена покрывает продажу алкоголя в здании университета

В меню, по-прежнему, есть алкогольная продукция. Ее продают всем вне зависимости от возраста.

Так же сохранилась реклама на специализированных сайтах, из которой становится понятно, что реализация алкогольной продукции — фишка ресторана.

Руководство РГПУ им. Герцена покрывает продажу алкоголя в здании университета

Хотим напомнить, что реализация алкогольной продукции на территории учебного заведения является злостным нарушением ФЗ № 171 «О государственном регулировании оборота алкоголя».

Руководство РГПУ им. Герцена покрывает продажу алкоголя в здании университета

Руководство вуза закрывает глаза

Руководство Герцена привыкло свысока смотреть на соблюдение закона. Это подтверждает ряд вспыхнувших скандалов, которые получили широкую огласку за последнее время. Инциденты с сексуальным домогательством, поощрение нелегальной продажи алкоголя и даже коррупция — все это покрывается на самом высшем уровне вуза. Единственное, до чего администрации университета есть дело — это репутация учебного заведения. Именно поэтому они не придают огласке даже самые вопиющие инциденты, связанные с нарушением закона. В случае же с «Любимым Хабибом», есть вероятность, что руководству выгодно держать под боком заведение, которое приносит хорошие деньги, в том числе и с продажи алкогольной продукции.

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