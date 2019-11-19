Руководство РГПУ им. Герцена покрывает продажу алкоголя в здании университета

В одном из зданий факультетов РГПУ имени А. И. Герцена работает ресторан, который реализует продажу алкогольной продукции, что является злостным нарушением закона РФ. Корреспонденты ФАН наведались в заведение и убедились лично в том, что в учебном заведении бойко идет торговля алкоголем.

За последние пару недель РГПУ имени А. И. Герцена стал фигурантом нескольких громких скандалов. Все началось с письма бывшей студентки, которая в письменной форме обвиняла преподавателя университета Бориса Вишневского в сексуальных домогательствах. История вызвала широкий резонанс. Как выяснилось, руководство вуза знало об этом и на протяжении нескольких лет тщательно скрывало инцидент, чтобы сохранить свою репутацию.

Сейчас учебное заведение оказалось замешано в новом скандале. Как выяснили корреспонденты ФАН, на территории университета, где, в том числе, обучаются несовершеннолетние студенты, свободно продается алкоголь.

Злачное место «Любимый Хабиб»

Речь идет о корпусе РГПУ им. А. И. Герцена, который находится на улице Стачек, 30. Там располагаются факультет безопасности и жизнедеятельности и Институт народов севера, где проходят обучение студенты разных возрастов (в том числе и несовершеннолетние). В этом же здании с 2006 года находится ресторан «Любимый Хабиб», к которому у руководства Герцена возникали претензии лишь в 2017 году.

На протяжении 10 лет с момента открытия ресторан свободно торговал алкогольной продукцией. Так было бы по сей день, если бы в середине 2017 года не нагрянул с проверкой Департамент контрольно-ревизионной деятельности и профилактики правонарушений Минобрнауки России. Проверяющие и нашли нарушение. Выдержка из материалов дела:

«По адресу арендуемого объекта осуществляется розничная торговля продуктами питания и алкоголем. Нарушение зафиксировано Департаментом контрольноревизионной деятельности и профилактики правонарушений Минобрнауки России и отражено в акте № 20-17-6/46 от 30.06.2017».

Суд вынес решение о запрете торговли алкоголем на территории учебного заведения.

В августе 2017 года РГПУ направил письмо арендатору с требованием устранить нарушение и перестать торговать спиртосодержащей продукцией. С сайта «Любимого Хабиба» исчезла алкогольная карта. На чем руководство университета и успокоилось.

Журналисты ФАН убедились лично

Администрация университета не стала проверять, продолжают ли их арендаторы продавать алкоголь непосредственно в заведении.

Журналисты ФАН решили лично проверить добросовестное выполнение судебного предписания. И вот, что они обнаружили.

В меню, по-прежнему, есть алкогольная продукция. Ее продают всем вне зависимости от возраста.

Так же сохранилась реклама на специализированных сайтах, из которой становится понятно, что реализация алкогольной продукции — фишка ресторана.

Хотим напомнить, что реализация алкогольной продукции на территории учебного заведения является злостным нарушением ФЗ № 171 «О государственном регулировании оборота алкоголя».

Руководство вуза закрывает глаза

Руководство Герцена привыкло свысока смотреть на соблюдение закона. Это подтверждает ряд вспыхнувших скандалов, которые получили широкую огласку за последнее время. Инциденты с сексуальным домогательством, поощрение нелегальной продажи алкоголя и даже коррупция — все это покрывается на самом высшем уровне вуза. Единственное, до чего администрации университета есть дело — это репутация учебного заведения. Именно поэтому они не придают огласке даже самые вопиющие инциденты, связанные с нарушением закона. В случае же с «Любимым Хабибом», есть вероятность, что руководству выгодно держать под боком заведение, которое приносит хорошие деньги, в том числе и с продажи алкогольной продукции.