Михаил Боярский — настоящая живая легенда. Соотечественники его любят за многочисленные роли в кино, многие реплики его героев стали «крылатыми», а еще — за уникальный тембр голоса: песню «Зеленоглазое такси» знает каждый. Термин «патриотизм» для Михаила Сергеевича означает, прежде всего, — совесть и верность Отчизне.

Творческий путь Михаила Боярского начался в 70-х годах с поступлением в театральный вуз. Параллельно он работал в театре имени Ленсовета. Его первым театральным выступлением стала эпизодическая роль в спектакле по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Первый успех на театральных подмостках принесла Боярскому роль Трубадура. Талант, пластичность и темперамент Михаила Сергеевича зрители сразу заметили и полюбили. С тех пор образ смельчака, романтика и авантюриста «приклеился» к нему намертво, а театральные постановки с его участием собирали аншлаги. Уже тогда Михаила Сергеевича активно приглашали играть в кино.

Кинослава пришла к Боярскому после главной роли в мюзикле «Собака на сене». Благодаря блестящему актерскому составу и профессионализму режиссера фильм стал настоящей сенсацией. А после выхода на экраны «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» Михаил Сергеевич стал звездой первой величины в СССР. Кстати, изначально на роль Д’Артаньяна планировали утвердить Александра Абдулова, а Боярскому предлагали роль Атоса или Арамиса на выбор.

После выхода картины о трех мушкетерах за Боярским гонялись десятки режиссеров. Актер снимался в 3-5 фильмах каждый год. Пожалуй, самой яркой его работой можно считать фильм «Гардемарины, вперед!» — мини-сериал об эпохе Дворцовых переворотов в России.

В 90-х годах Боярский сосредоточился на музыкальной карьере: он сотрудничал с Виктором Резниковым, Максимом Дунаевским и другими знаменитыми композиторами. Его песни полюбились поклонникам и стали хитами — особенно «Зеленоглазое такси», «Все пройдет», «Спасибо, родная».

Михаил Боярский — настоящий патриот. Он неоднократно высказывался в поддержку нынешнего политического курса России. А быть патриотом для него означает — не задумываясь, отдать жизнь за Родину.