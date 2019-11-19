МБХ разочаровался в Навальном и сделал ставку на Дудя, считает экс-пиарщик Ходорковского

Михаил Ходорковский разочаровался в блогере Алексее Навальном и, вероятно, делает ставку на Юрия Дудя с прицелом на выборы президента России в 2024 году, считает бывший пиарщик беглого олигарха, политтехнолог Владислав Рогимов.

Российский блогер и журналист Юрий Дудь получил премию «Открытой России», которая является структурой беглого олигарха Михаила Ходорковского. Дудь одержал победу в номинации «Профессия — журналист». Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, блогер Вадим Манукян побеседовал с Владиславом Рогимовым, чтобы выяснить, почему МБХ так воспылал к Дудю, а также изучил реакцию на совместную фотографию Юрия Дудя и Михаила Ходорковского.

Новый проект Ходорковского

— Владислав, вы ранее в интервью высказывались о том, что работали пиарщиком у Михаила Ходорковского с середины 2016 года до начала 2017 года, а потом до середины 2018 года были точечные встречи, на которых вы изредка помогали ему по пиару. На днях Юрию Дудю была вручена премия «Открытой России», организации, которую основал и ведет за собой Ходорковский. С чего такая щедрость, почему он вдруг воспылал к Дудю, и есть ли вероятность того, что Ходорковский его финансирует?

— Юрий Дудь — умный и целеустремленный молодой человек. Зная Ходорковского лично, проработав с ним с перерывами несколько лет, я предполагаю, что Дудя он не финансирует, так как Юрий и сам неплохо зарабатывает. Здесь более тонкая игра. Я не удивлюсь, если Дудь — новый проект Ходорковского в президенты России. Проект «Дудь — президент-2024».

— А как же Собчак, которой Ходорковский ранее симпатизировал и даже поддерживал ее на президентских выборах 2018 года?

— Ходорковский дружил с ее отцом. Собчак сама себя раскрутила. Но она не фаворит президентской гонки — 2024. Поэтому Михаилу Борисовичу нет смысла снова делать на нее ставку.

— А что с Навальным? В прошлом Ходорковский оказывал ему поддержку, а потом, во время предвыборной кампании в Москве, между ними повеяло холодком. Они окончательно разошлись в политической плоскости?

— Навальный не оправдал надежд Ходорковского. А всему виной его характер, наглость и жадность. Он умный, но скользкий человек. Неугодных себе людей любит топить. Теперь уже его, скорее всего, будут медийно топить.

Откуда деньги?

Я опубликовал пост в Facebook с фотографией, которую выложил в своем телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, гипотеза о том, что Дудь — проект Ходорковского, и что он его заказчик, нашла свое подтверждение после вручения премии «Открытой России» Юрию Дудю и их совместного фото с Михаилом Ходорковским.

На мой пост в Facebook тоже последовала любопытная реакция от медийных людей страны. Так, певец и бывший солист группы «Форум» Сергей Рогожин задался вопросом, откуда деньги у Дудя.

«Парочка. Кто стоит за Юрой, интересно?! Кто финансирует его канал, его фильмы?» — задался вопросом Рогожин.

Поэт Александр Вулых описал внешность Дудя следующим образом: «Продолговата голова-то, фотограф выпил многовато». В свою очередь певец и заслуженный артист России Ян Осин критично высказался об обоих.

«Я зову его фасолеголовый. Две отвратительные самодовольные рожи», — написал он.

Виктория Черенцова, певица и участница проектов «Голос» и «Фактор-А», описала свое отношение к обоим персонажам.