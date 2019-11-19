Координатор AFRIK рассказал о стремлении африканских стран к суверенитету

Москва, 19 ноября. Участники заседания Африканского дискуссионного клуба обсудили тему интернет-цензуры против AFRIK, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Модератором заседания выступил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Натали Ямб (кандидат в президенты Кот-д'Ивуара. — Прим. ФАН) удалили страницу в «Википедии» за выступлении на саммите [Россия — Африка]. За реплики из зала отказывали в визе», — напомнил Малькевич.

«Натали Ямб говорила о финансах, и реакция на ее выступление говорит об информвойне и отсутствии свободы слова. Но мы хотим предложить инициативы, которые будут приняты жителями Африки. Мы стремимся к суверенитету, развитию экономики, образования», — заявил координатор AFRIK Крафто Неллис.

Он подчеркнул, что структура управления в африканских государствах отличается от моделей, которые навязывает Запад.

«Приоритет должен отдаваться внутренним интересам. Наша позиция совпадает с высказыванием [президента РФ Владимира] Путина, что суверенитет — основа существования государств. Любые попытки воздействовать на суверенитет — преступления», — отметил Неллис.

По его словам, сейчас идет диалог о том, чтобы внедрить новую валюту в восьми государствах Африки

«Пока нет понимания, как это сделать. Любое африканское правительство сейчас должно усилить энергетическую безопасность. Должен участвовать государственный капитал. Россия представляет большой интерес для развития энергетического сектора в экономике африканских стран, в то время как западные структуры нередко саботируют развитие нашей энергосистемы», — констатировал Неллис.

Заседание Африканского дискуссионного клуба проходит 19 ноября. На встрече подводят первые итоги саммита Россия — Африка, прошедшего в Сочи в октябре. Ранее в рамках заседания чрезвычайный посол Зимбабве в РФ Майк Николас Санго рассказал о сотрудничестве африканской страны с российским бизнесом.