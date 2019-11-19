Катырин рассказал о защите бизнеса от «нормотворческого потока»

Предварительный анализ того, как нормативно-правовой акт может повлиять на бизнес, позволяет его защитить. Такую позицию Федеральному агентству новостей озвучил глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин. Он рассказал, сколько документов за год оценивает палата и к каким из них возникает больше всего вопросов.

— Сергей Николаевич, насколько эффективна оценка регулирующего воздействия?

— Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) — это анализ, как будущий закон повлияет на бизнес, не появятся ли новые трудности, новые препятствия. Мы проводим эту оценку и, признаюсь, мне иногда кажется, что нынешний нормотворческий поток мог бы захлестнуть бизнес, если бы не ОРВ.

— Сильный поток?

— Порядочный. Наше экспертное сообщество системы ТПП (это 180 палат во всех регионах) постоянно обрабатывает огромный массив проектов нормативно-правовых актов. Их только на федеральном уровне, без учета нормотворчества на региональном и муниципальном уровнях, мы проанализировали около десяти тысяч с 2011 года…

— Больше девятисот в год. Солидно.

— По годам распределение иное. В 2011 году мы рассмотрели в рамках ОРВ 429 проектов, а потом их количество только росло. В 2018-м было 1985, а за девять месяцев нынешнего года — 1447 проектов актов федерального уровня.

— Ну, вот вы проанализировали проект закона, увидели в нем вредные для бизнеса моменты. Значит, надо убирать риск будущих издержек для бизнеса?

— Именно так. В рамках ОРВ за девять месяцев 2019 года мы направили 239 наших возражений, замечаний и предложений.

— И в кого летели критические стрелы?

— Больше всего в этом году замечаний (практически 40%) получили проекты федеральных законов. На втором месте — проекты ведомственных актов, далее идут проекты постановлений правительства РФ и, наконец, проекты решений Евразийской экономической комиссии. Если говорить об инициаторах проектов, то больше всего критики досталось инициативам Минэкономразвития, проектам Минфина, Минсельхоза.

— Как реагируют на замечания?

— Мы ведем так называемый показатель результативности этой работы — определяем долю полностью или частично учтенных наших замечаний. В 2018 году показатель составил 80%, за девять месяцев нынешнего — 86. Кстати, для сравнения: еще в 2017 году он не превышал 56%. При этом неучтенные предложения для нас — это не «погибшие инициативы», а материал для дальнейшей работы, в том числе за рамками ОРВ.

— Работаете вы не впустую, и это хорошо. Но вот приходилось слышать об ухабах, например, о том, что принятые ваши замечания могут из окончательного текста законопроекта таинственным образом испариться…

— Мы с этим боремся, но вы верно заметили — так тоже бывает. Потом нам приходится долго доказывать свою правоту. А вы представляете, что значит изменить начавший работать закон? Это крайне сложно, иногда нужны годы и годы.

Группы влияния или, иначе говоря, те, кто заинтересован в своем варианте законопроекта, пытаются, естественно, добиться своего и, к сожалению, иногда разными путями добиваются.

— А вот дальше, пожалуйста, поподробнее… Как пресечь?

— Экспертный совет при правительстве подготовил в прошлом году доклад, в котором говорится о совершенствовании системы ОРВ. В нем учтены многие наши замечания.

Предлагается создать механизмы, которые препятствовали бы внесению на рассмотрение в правительство текста проекта, если он отличается от версии проекта, прошедшего процедуру оценки регулирующего воздействия.

В перспективе предполагается распространить ОРВ на все без исключения акты, причем вообще нельзя будет принять нормативно-правовой акт, если есть отрицательное заключение по ОРВ. ТПП РФ выступает также за то, чтобы поправки в законопроект ко второму чтению в Госдуме тоже проходили ОРВ. Пока что случается иногда так, что иная поправка полностью меняет первоначальный смысл того или иного положения законопроекта.

— Простите, но благие намерения — это еще не руководство к немедленному действию. Невольно вспоминается Некрасов: жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе…

— Давайте, однако, не будем пессимистами. Изменения сегодня происходят все же чаще, чем во времена поэта, который жил в 19 веке. Перемены мы точно увидим. Хотелось бы, чтобы побыстрее, и работаем ради этого.

— Об ОРВ, этой, совершенно очевидно, очень нужной работе, как-то мало известно, о ней мало говорят…

— Согласен. Это, видимо, потому, что все делается еще на начальной стадии и выглядит не так ярко, как критика уже вышедшего закона, особо попиариться тут не получится. Это просто работа, кропотливая, иногда откровенно нудная, рутинная, потому и малозаметная. Будем считать, что мы с вами сегодня немного исправили эту несправедливость.