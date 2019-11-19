Как российский спецназ пересядет на багги «Чаборз» М-6

Реалии современных воин таковы, что помимо огромной огневой мощи, бойцам на поле боя необходима безусловная мобильность, которую и должен обеспечить российский багги «Чаборз» М-6. Подробности в инфографике Федерального агентства новостей.

«Чаборз» М-6 – это универсальный, 6-местный высокопроходимый и вооруженный тактический вездеход или иначе багги. Предназначенный для решения различных военных и гражданских задач, он был разработан в 2016 году в Российском Университете Спецназа (компанией «Зенит-Дефенс») по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Впервые «Чаборз» представили широкой общественности во время международного военно-технического форума «Армия-2017».

Основные достоинства нового багги – легкая конструкция, высокая проходимость вкупе с многофункциональностью. М-6 может спокойно преодолевать подъемы и спуски с углом до 60°, на полном ходу преодолевает щебень, земляные насыпи, а также броды глубиной до 1 м. «Чаборз» может эксплуатироваться при температуре от–25° до +50° С.

При этом новый вездеход может легко переоборудоваться в разведывательный, грузовой, грузопассажирский, санитарно-эвакуационный, ударный или дозорный варианты. Многофункциональность М-6 достигается за счет легкого и быстрого монтажа необходимо для задач спецназа навесного оборудования. Так как «Чаборз» разрабатывался для сотрудников подразделений специального назначения, на нем предусмотрены кронштейны для крепления пулемета ПКП «Печенег», крупнокалиберного пулемета «Корд» или «Утес», а также гранатометов АГС 17-ой или 30-ой модели.

Багги может перевозить до семи бойцов в полной экипировке, а при необходимости он может использоваться для оказания первой помощи и поисково-спасательных операций МЧС в труднопроходимых районах. Его переброска на большие расстояния может осуществляться с помощью внешней подвески вертолета Ми-8.

Максимальная скорость М-6 — 120 км/ч по бездорожью, полная масса машины — 1600 кг, грузоподъемность до 800 кг, полный привод, трансмиссия может быть, как механической, так и автоматической.