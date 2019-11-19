Медиагруппа «Патриот» поможет студентам, ставшим жертвами домогательств преподавателей

Из информации, полученной от студентов, стало известно, что руководство РГПУ имени А. И. Герцена проводит собрания, на которых грозит студентам отчислениями, если они будут много говорить. Об этом «Народным новостям» рассказала студентка, которой пришлось пройти через такую «профилактическую беседу».

По словам девушки, к руководству вуза вызывают наиболее активных студентов. Им настоятельно советуют не публиковать в социальных сетях информацию об отношениях с преподавателем и не давать комментариев в прессе.

Мы считаем, что такая позиция университета является в корне неправильной. Университет должен защищать своих студентов, а не преподавателей. Основная задача университета — воспитать и дать образование студенту, а не создать собственную преподавательскую «мафию», которая покрывает своих.

К сожалению, на практике часто получается именно так, что ректоры крупных вузов обладают огромной властью, так как в их распоряжении находятся большие коллективы преподавателей и тысячи студентов, крупные бюджеты и огромные площади помещений. Такие люди могут забывать о своем святом долге воспитания и обучения молодежи и переходят в ряды политических элит регионов с целью борьбы за власть.

Осознание собственной неограниченной власти рождает чувство неприкосновенности и безнаказанности. Особенно прискорбно, что от воздействия таких научных «объединений» страдает молодежь. У нас в стране покрывают грехи многих преподавателей в связи с их нехваткой по той причине, что остаться в профессии могут только люди идеи. Остальные «уходят в бизнес», так как работать за мизерные зарплаты не могут. При этом некоторые руководители учебных заведений ведут шикарную жизнь, несовместимую с их доходами. С такой ситуацией необходимо бороться путем контроля руководства университетов со стороны преподавателей и союзов студентов.

Таким образом, наказать за правду и собственное мнение могут любого петербургского студента.

Медиагруппа «Патриот» готова предоставить бесплатные юридические услуги всем студентам, которые подвергаются «воспитательным беседам» и воздействию с целью скрыть домогательства преподавателей. Мы готовы защитить студентов, чтобы они не боялись бороться и заявлять о домогательствах. Кроме того, студентам, которым грозят отчислением за сообщения о домогательствах, мы готовы помочь с переводом в другие учебные заведения.