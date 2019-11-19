Вован и Лексус рассказали, как разыгрывали Зеленского

Москва, 19 ноября. Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как звонили президенту Украины Владимиру Зеленскому и разыгрывали его. По их словам, таких звонков было несколько.

Владимир Кузнецов — известен как пранкер Вован — рассказал, что записи звонков Зеленскому пока не публикуются, так как пока «там ничего в принципе интересного нет» и подходящий момент еще не настал.

«Он нас называл, думал, что мы Кличко в первое время, потом просил звонить с российского номера. Мы ему звонили с российского номера, он общался... Потом мы продолжили ему звонить, но он уже не брал трубку с российского номера», – заявил Вован в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко».

Пранкер добавил, что один из таких разговоров с Зеленским состоялся еще в то время, когда нынешний президент Украины был комиком студии «Квартал 95». Во время этой беседы пранкеры предложили Владимиру Зеленскому устроить некую девочку на работу «через постель».

«Чтобы он устроил ее в шоу-бизнес через постель. Но, в принципе, он ничего интересного не говорит, у него своя подача себя. Это не Порошенко в принципе», — отметил Кузнецов.

По его словам, с Владимиром Зеленским можно посмеяться и пошутить, однако «каких-то серьезных политических вещей он не скажет».

«Он был очень уставшим — мы ему пару раз звонили — и какой-то весь дерганый», — добавил пранкер.

Его коллега Алексей Столяров — более известный как Лексус — напомнил, как в сразу после событий на Украине в 2014 году они позвонили Владимиру Зеленскому. Однако вместо него на звонок ответил Игорь Коломойский. По словам Лексуса, беседа с олигархом переросла в «жесткую перебранку».

«Он взял трубку и там началась перебранка: «Я тебя». А мы ему: «Да мы тебя», — отметил он.

Ранее Лексус раскрыл подробности звонка главе полиции Днепропетровской области, генералу Виталию Глуховере от лица президента Украины Владимира Зеленского. Генерал, по его словам, не сразу взял трубку, однако, поняв, что ему звонит «Зеленский», ответил на звонок.

Весной 2019 года Столяров вместе с Кузнецовым позвонили президенту Франции Эммануэлю Макрону, представившись избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Попавшийся в ловушку пранкеров французский политик поздравил «Зеленского» с победой на президентских выборах.