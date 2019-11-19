Минобороны проводит сборы руководящего состава ВС России в Северной Осетии

Владикавказ, 19 ноября. Трехдневный оперативно-специальный сбор с руководящим составом органов военно-политической работы ВС России стартовал в Северной Осетии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

За это время военные подведут итоги уходящего года и сформируют задачи на следующий.

Мероприятие проходит на базе мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) под руководством заместителя министра обороны России, генерала-полковника Андрея Картаполова.

«Основная цель сбора — подведение итогов уходящего года, формирование и постановка задач на следующий год. Выработка единых подходов к организации и проведению мероприятий военно-политической работы в объединениях, соединениях и воинских частях», — рассказал он.

Всего в сборе принимают участие около 200 должностных лиц из состава Минобороны РФ. В их числе: заместители по военно-политической работе командующих видов и родов войск и командующих военных округов и флотов, начальники центров психологической работы военных округов и Северного флота, руководители военных учреждений культуры и начальники кафедр военных образовательных организаций высшего образования российского оборонного ведомства.

К этому событию была открыта выставка Студии военных художников имени М. Б. Грекова, государственной творческой организации Министерства обороны РФ, и фотовыставка, посвященная строительству Главного храма российских Вооруженных сил.

Во время сбора на примере гарнизонного дома офицеров во Владикавказе военным покажут, как превращать военные учреждения культуры в дома патриотического движения «Юнармия» с сетью тематических кружков.

Ранее стало известно, что на территории гарнизонного Дома офицеров Картаполов открыл бюст генералу армии, дважды Герою Советского Союза Иссе Плиеву.