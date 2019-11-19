Запад финансирует «школы» по подготовке организаторов протестов, выяснила комиссия Госдумы

Москва, 19 ноября. «Лагеря», получающие финансирование из-за рубежа и готовящие организаторов протестных акций в России, могут быть связаны со «Школой политических кампаний» в Варшаве и чешской НПО «Человек в беде», признанной в РФ нежелательной. Об этом сообщили члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела страны.

Как уточнил депутат Адальби Шхагошев, подготовка организаторов массовых беспорядков велась по большей части онлайн и на средства из-за рубежа. Такие «школы», по его словам, сразу после Майдана на Украине в 2014 году решили распространить свою деятельность на другие территории.

«Они настроены против политики разных стран, это сопряжено с вмешательством во внутренние дела и подготовкой разных лиц, чтобы поднимать протестные настроения», — объяснил член думской комиссии.

По его словам, «школу» в Польше поддерживал американский Международный республиканский институт, во главе которого ранее стоял сенатор Джон Маккейн.

Что касается чешской НПО «Человек в беде», то у ее руководства, как указал Шхагошев, есть специальный план. Согласно ему, людям, занимающимся активизацией протестов, гарантируют вывоз за пределы страны в случае возникновения вопросов к ним со стороны правоохранителей. Причем оттуда они могут продолжать вести «работу» онлайн.

Депутат не исключил, что обучение организации незаконных акций может идти сейчас в Германии на форуме «Россия для граждан», организатором которого выступает беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Член думской комиссии, депутат Андрей Исаев добавил, что в настоящее время компетентные органы проверяют информацию о таких «школах», а в Госдуме собираются разработать законопроект о наказании организаторов «лагерей». Он считает, что готовить провокаторов могли и в признанном иноагентом Центре Сахарова, главными спонсорами которого выступают «Фонд Сороса», Фонд Макартуров, МИД Британии и другие западные структуры.

«Иностранное вмешательство не поможет — они только будут использовать протестующих и будут делать все, чтобы приумножить их количество», — заключил Шхагошев.

Напомним, этим летом по стране прокатилась волна протестных акций, запущенная так называемой «оппозицией» на средства Запада после законного недопуска кандидатов на выборы. На одном из митингов невиданную активность проявили уличенные во вмешательстве в дела РФ иностранные агенты.

Как удалось выяснить Федеральному агентству новостей, которое подготовило объемное расследование «Анатомия протеста», в российские выборы вмешивались иностранные спецслужбы. Оказалось, например, что сотрудник ЦРУ Стивен Секстон, глава службы безопасности американского посольства в Москве, проводил этим летом специальные тренинги по организации уличных акций. Мероприятия проходили в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией», возглавляемом одиозным блогером Алексеем Навальным, протеже которого и не пустили на выборы в Мосгордуму из-за фальсификаций.

Специальная комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России приняла к сведению расследование Федерального агентства новостей, как и другие ведомства.

Как рассказал ранее глава комиссии Василий Пискарев, не так давно были зафиксированы попытки иностранного вмешательства во внутреннюю политику в 17 субъектах России. Особенную активность проявляли 12 государств Европы и США. Собранные факты комиссия Госдумы направит в прокуратуру и Минюст РФ, чтобы полномочные органы приняли меры.