Сирия новости 19 ноября 16.30: подкрепления в Ракку, ЦПВС доставил в Хасаку 15 тонн гуманитарной помощи

Сирия, 19 ноября. Курдские боевики стягивают подкрепления в Ракку. ЦПВС доставил в Хасаку 15 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совершили боевой вылет на юг Идлиба, где нанесли удары по опорным пунктам боевиков «Тахрир аш-Шам».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции джихадистов в Хаме и Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Хаме обмениваются ударами с сирийскими военнослужащими у лагеря Джурин.

Курдские вооруженные группировки: перебросили конвой подкрепления из ста грузовиков в Ракку.

ВС Турции и союзные силы: готовы возобновить операцию «Источник мира», если курдские бандформирования не отведут свои отряды из приграничной с Турцией зоны.

Провинция Алеппо

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели работы по разминированию и уничтожению боеприпасов, оставшихся в жилых районах города Алеппо после боевых действий и оккупации боевиками «Джебхат ан-Нусра»1, как сообщает новостное агентство SANA.

Отряды сирийской армии обстреляли из тяжелой артиллерии окрестности поселка Зейтун на юге провинции, где укрылись боевики альянса «Тахрир аш-Шам».

Провинция Идлиб

В районе поселка Салькин боевики «спящей ячейки» «Исламского государства»1 убили местного специалиста по мусульманского праву, о чем сообщает агентство Masar Press Net.

Авиация ВКС РФ провела массированный обстрел тяжёлыми ракетами окрестностей города Кафр-Набель, где укрываются джихадисты, о чем сообщает источник в сети Twitter (@ufuk_sy). К российским самолетам позднее присоединились вертолеты ВВС Сирии, которые сбросили бомбы на опорные пункты радикалов «Тахрир аш-Шам» на подступах к городу Кафр-Рума.

Провинция Ракка

Военный конвой из 100 военных автомобилей, принадлежащих боевикам «Демократических сил Сирии» (SDF) въехал в город Ракка из его западной сельской местности, как сообщает портал Alk Habour 21.

Как сообщает турецкое издание Yeni Safak, Анкара заявила о готовности возобновить операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, если курдские формирования не отведут своих бойцов от турецко-сирийской границы. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Провинция Хама

Силы сирийской армии, расквартированные в военном лагере Джурин проводят артобстрел в районе поселков Аз-Зияра и Зайзун на западе провинции, о чем сообщает новостное агентство Baladi News.

Самолеты ВВС Сирии в это время обстреливают опорные пункты радикалов в районе деревень Сармания и Дувейр-аль-Акрад, а также артиллерийские обстрел линий обороны был произведен в районе деревень и городах Аль-Анкави, Аль-Манара и Аль-Хавиха, как отмечает источник в сети Twitter (@mohmad_rasheed).

Как сообщает РИА Новости, российские сотрудники Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) зафиксировали за сутки 28 нарушений режима прекращения огня, в провинции Идлиб зафиксировано десять, шесть и восемь провокаций со стороны радикалов были совершены в Алеппо и Латакии, в Хаме отмечается четыре нарушения. Турецкой частью представительства зафиксировано 22 факта открытия огня.

Провинция Хасака

Мальчик по имени Абдель-Рахман аль-Ахмад был ранен в результате взрыва мины, когда он вел на выпас овец в деревне Алус к западу от города Аш-Шаддади, о чем сообщает новостной портал Alk Habour 21. Источник отмечает, что мину-ловушку оставили боевики «Демократических сил Сирии».

Как сообщает ТАСС, Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили гуманитарный груз в район города Камышлы. Общий вес груза индивидуальных продовольственных пакетов составляет 15 тонн, в их состав входит мука, рис, сахар, чай и товары первой необходимости. Этого количества хватит для проведения шести акций в населенных пунктах, где эта помощь необходима. Сотрудники ЦПВС в это время увеличивает число пунктов распределения гуманитарной помощи в северо-восточной части Сирии, сформировано три новых пункта для доставки и выдачи гуманитарных грузов. Офицеры ЦПВС прорабатывают вопрос с органами местного самоуправления об оказании гуманитарной помощи, а военные врачи готовы оказать высокопрофессиональную медицинскую помощь мирному населению.

1 Организация запрещена на территории РФ.