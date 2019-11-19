Песков заявил, что «Яндекс» не согласовывал реформу структуры управления с Кремлем

Москва, 19 ноября. «Яндекс» не согласовывал, а обсуждал реформу своей структуры управления с администрацией Кремля, это нормально для больших компаний. Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он призвал понимать разницу между информированием и согласованием.

«Обсуждать и информировать администрацию президента о таких масштабных планах по корпоративному переустройству — это одно дело, согласовывать — это другое дело. Абсолютно нормально, когда крупнейшие компании ведут диалог с соответствующими подразделениями администрации президента с тем, чтобы получать, что называется, из первых рук позицию государства, узнавать о тех обеспокоенностях, которые могут возникнуть у государства», — обратил внимание Песков.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что обсуждение абсолютно не является каким-то обусловленным согласованием с соответствующим подразделением.

Накануне стало известно, что российская компания «Яндекс» приняла решение поменять структуру управления организацией.