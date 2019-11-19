Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Песков заявил, что «Яндекс» не согласовывал реформу структуры управления с Кремлем

51
0 Оставить комментарий

Песков заявил, что «Яндекс» не согласовывал реформу структуры управления с Кремлем

Москва, 19 ноября. «Яндекс» не согласовывал, а обсуждал реформу своей структуры управления с администрацией Кремля, это нормально для больших компаний. Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он призвал понимать разницу между информированием и согласованием.

«Обсуждать и информировать администрацию президента о таких масштабных планах по корпоративному переустройству — это одно дело, согласовывать — это другое дело. Абсолютно нормально, когда крупнейшие компании ведут диалог с соответствующими подразделениями администрации президента с тем, чтобы получать, что называется, из первых рук позицию государства, узнавать о тех обеспокоенностях, которые могут возникнуть у государства», — обратил внимание Песков.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что обсуждение абсолютно не является каким-то обусловленным согласованием с соответствующим подразделением.

Накануне стало известно, что российская компания «Яндекс» приняла решение поменять структуру управления организацией.

infox - new
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров