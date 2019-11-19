Запрет покупки земель россиянами объяснили желанием Украины нанести ущерб РФ

Единственной целью нынешних украинских властей является стремление нанести максимальный ущерб России, считает руководитель Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

Граждане России не смогут купить землю сельскохозяйственного назначения на Украине. Об этом «Интерфаксу» заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.

«Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства», — отметил украинский чиновник.

Лещенко предупредил: в законе четко будет прописано, что основателями украинских компаний с правом покупать землю смогут быть исключительно граждане Украины, не имеющие двойного гражданства и проживающие на территории страны. Таким образом, Киев полностью исключил возможность покупки украинской земли для россиян.

«У нас будут прямые корпоративные отношения. То есть не оффшор на Кипре, потом еще один оффшор, а потом какое-то лицо будет основателем. Мы это делаем для того, чтобы была прозрачная структура собственности юридических лиц», — сказал Лещенко.

При этом он отметил, что, так как общество против продажи земли иностранцам, то президент Владимир Зеленский заявил о вынесении этого вопроса на референдум.

По словам Сергея Маркова, такие заявления показывает прямую зависимость Украины от США, целью которых является желание нанести любой ущерб России.

«На Украине существует зависимый полуколониальный режим. Единственным смыслом его существования с точки зрения хозяина – США является стремление нанести максимальный ущерб России. Но при этом Украина является братской страной для России. Однако сейчас она оккупирована врагами России, которые используют государственные структуры Украины как оружие против России», — заявил Марков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Современная власть на Украине антидемократическая, репрессивная и нелегитимная, говорит политолог.

«Люди выполняют работу, за которую платят деньги. Это означает, что ликвидация репрессивного украинского режима – одна из важнейших задач, стоящих перед российским обществом», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, сообщения о том, что земли сельскохозяйственного назначения на Украине будут конфисковаться, если их владелец окажется гражданином России, появлялись и ранее. В сентябре решение властей государства изымать сельхозугодия, приобретенные россиянами, озвучил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Решение украинской стороны прокомментировали в Госдуме России. Депутат от Крыма Руслан Бальбек отметил, что ни один российский бизнесмен не захочет приобрести землю на Украине в условиях текущих отношений между странами.