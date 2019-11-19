Жириновский раскритиковал Бузову за планы выпускать собственную водку

Москва, 19 ноября. Глава ЛДПР Владимир Жириновской обвинил певицу и телеведущую Ольгу Бузову в том, что у нее нет «государственного мышления». Таким образом он прокомментировал ее инициативу о выпуске собственной алкогольной продукции.

На прилавках в России могут появиться Buzbeer (пиво), Buzvodka (водка), Buzwhiskey (виски). Российский политик жестко раскритиковал звезду «Дома-2» за неправильную пропаганду.

Жириновский считает, что влиятельные медийные персоны должны агитировать в пользу здорового образа жизни. Он предложил Бузовой рассказать подписчикам в соцсетях о вреде курения и алкоголя.

«Надо проводить антиалкогольную пропаганду. А они: «Вот, у меня будет столько виски, коньяка…» Нет государственного мышления, выпускают то, что пользы не приносит», — заявил политик, его слова передает «Пятый канал».

Бузова пока не прокомментировала высказывания Жириновского.

Напомним, что у телеведущей в Instagram более 16,5 млн подписчиков. Звезда регулярно использует собственную популярность для монетизации.

Она рекламирует кондитерскую продукцию, косметику, средства по уходу за волосами, одежду. Бузова также завляла о выпуске собственной криптовалюты — «бузкоин».

Эпатажная певица также объявила, что готовится к выступлению на «Евровидении». Она записала для своих поклонников трек на английском языке и пообещала спеть следующую песню на международном конкурсе исполнителей.