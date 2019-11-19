НАТО хочет признать космос своей новой оперативной сферой

Брюссель, 19 ноября. Страны — члены НАТО намерены признать космос своей новой оперативной сферой, но не будут размещать там оружие, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По словам генсека, на предстоящих в среду переговорах глав МИД стран альянс планируется обсуждение стратегических вызовов.

«Я ожидаю, что министры согласятся признать космос как новую оперативную сферу», — сказал он, подчеркнув, что альянс не планирует размещать оружие в космосе.

Однако военный блок обязан учитывать, что эта сфера влияет на оборону и безопасность, указала НСН.

Кроме того, добавил Столтенберг, страны НАТО планирует изучить космические угрозы, которые могут быть расценены как военные угрозы.

Летом, как напомнил «Взгляд.ру», генсек НАТО объявил об утверждении военно-космической концепции альянса. Она, по его словам, направлена на мониторинг космического пространства, защиту коммуникаций и выявление запусков ракет.