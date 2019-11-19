Кремль назвал абсурдными претензии Украины к России по газу

Москва, 19 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными претензии Украины к России по газовому вопросу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он объяснил, почему Россия увязывает новое соглашение по газу со спором по старому контракту.

«Мы считаем абсолютно абсурдными те претензии, которые выдвигаются, абсурдными и неприемлемыми», — констатировал Песков.

Также представитель Кремля отреагировал на сделанное в Киеве заявление, что Украина готова к зимнему сезону, даже если не будет подписано соглашение о транзите.

«Мне нечего добавить к пояснениям, которые дал [президент РФ Владимир] Путин на пресс-конференции. Нового ничего нет. Он сказал, что безусловно существует опасность войти в новый год без соглашения, он объяснил, почему это плохо», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что отопительный сезон в стране пройдет в нормальном режиме, даже если не будет заключен контракт о транзите.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце этого года. Российская сторона на трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в минувшем месяце представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Однако никаких шагов на пути подписания договора с украинской стороны не последовало, вопрос о транзите по-прежнему остается открытым.