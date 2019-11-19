Расист и русофоб Гозман выгораживает склоняющего студенток к интиму Вишневского

Санкт-Петербург, 19 ноября. Депутат петербургского Законодательного собрания и преподаватель Российского педагогического университета имени А. И. Герцена (РГПУ) Борис Вишневский продолжает политизировать секс-скандал, в центре которого он оказался после того, как выпускница вуза рассказала о домогательствах к студенткам со стороны политика.

На днях Вишневский, пытающийся обвинить журналистов в клевете, подал в суд на издание «Народные новости», опубликовавшее письмо выпускницы РГПУ, сообщившей о том, что депутат склонял учащихся к интимной близости. Кроме того, он привлек своих соратников по парти «Яблоко», которые звонили в редакцию «Народных новостей» с угрозами. В скандал оказались втянуты и публицисты, например, Виктор Шендерович и Владимир Кара-Мурза, пытающиеся оправдать Вишневского.

Кроме того, на сторону депутата встал известный русофоб, публицист и психолог, председатель «Союза правых сил» Леонид Гозман. На своей странице в Facebook он написал, что Вишневский заслуживает не сочувствия, а только поздравлений, поскольку, по мнению публициста, обвинения в домогательствах «нелепы», а вся эта ситуация только поможет узнаваемости «яблочника». Также Гозман утверждает, что история с Вишневским якобы была придумана, чтобы отвлечь внимание от «принадлежащего идеологическому мейнстриму» уволенного доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку, с которой у него была связь. При этом публицист не учел, что публикация о домогательствах Вишневского появилась за два дня до того, как всей стране стало известно о преступлении Соколова.

Гозман и Вишневский давно знакомы, сообщает издание «Политика сегодня». Весной 2013 года Гозман – тогда сотрудник «РОСНАНО» — сравнил особистов СМЕРШ с эсэсовцами и отметил, что их основное различие в красивой форме, которой не было у наших. Статья вызвала гнев россиян и реакцию журналистки «Комсомольской правды» Ульяны Скойбеды. Она неосторожно высказалась, как порой жалеет, что «нацисты не пустили на абажуры предков либералов», и это вызвало новую волну скандала. Вишневский тогда назвал статью оправданием преступлений германского нацизма и отправил запрос в прокуратуру, Гозман поблагодарил депутата. В дальнейшем прокуратура признала замечание недопустимым, и Скойбеда извинилась.

Сам Гозман извиняться за свои некорректные высказывания не подумал. Более того, он продолжил публиковать вбросы по вопросам новой истории и политики. Например, публицист совсем нетолерантно высказался о саммите Россия — Африка.

«Жуткое впечатление производят фотографии с саммита Россия — Африка и, вообще, наше превращение в великую африканскую державу. Хотя людоедство — одна из наших скреп и традиционных ценностей», — писал Гозман.

Российские либералы поддержали такое откровенно русофобское и расистское высказывание, несмотря на то, что на так любимом ими Западе ни один публичный человек не позволил бы себе транслировать такие мысли. Вишневский также проигнорировал тот факт, что его соратник зарвался в критике правительства.

Напомним, 17 ноября петербуржцы устроили пикет против домогательств в вузах. Активисты потребовали отстранить Вишневского от преподавания.