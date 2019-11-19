Песков допустил, что участники «нормандской четверки» согласуют в Париже «некий текст»

Москва, 19 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что участники «нормандской четверки» на предстоящей встрече в Париже согласуют «некий текст». Представитель Кремля отметил, что о подписи документа говорить преждевременно, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

СМИ отметили, что 11 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что согласование проекта итогового документа, который будет рассматриваться на встрече в Париже, завершено.

«Нет, практически завершено, — уточнил представитель Кремля. — Продолжается согласование некого текста. А вот что это будет за документ – предстоит определить».

Журналисты задали Пескову уточняющий вопрос, будет ли этот документ подписан.

«Смотрите, там можно ожидать, что будет согласовываться некий текст, — пояснил пресс-секретарь российского лидера. — Что это будет за документ и будет ли он подписным, пока говорить преждевременно. Бывают документы, которые подписываются, а бывают — которые принимаются без подписи».

Пескова попросили объяснить, в чем разница между подписным и неподписным документом.

«Как правило, принимаются различного рода заявления, декларации, меморандумы и так далее, — заметил представитель Кремля. — И [принимаются] некие договоренности плана действий, дорожные карты… Документы, которые носят обязывающий характер, подписываются».

Пресс-секретарь президента России уточнил, что на данный момент неизвестно, будет обсуждать в Париже подписной или неподписной документ.

Ранее стало известно, что встреча «нормандской четверки» должна пройти в Париже 9 декабря.