Песков констатировал, что Россия не вмешивается в дела США

Москва, 19 ноября. Россия не вмешивается в дела США и не намерена этого делать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слушания в палате представителей Штатов по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля подчеркнул, что за слушаниями в США с большим интересом следят во всем мире, в том числе в России. Говоря о слушаниях, он отметил, что американцы накануне выборного процесса очень сильно подвержены обострению русофобских настроений, и этот раз не стал исключением.

«Комментировать это мы никак не хотим. Пусть с этим справляются и этим занимаются сами американцы, это их внутреннее дело. Мы никогда в их внутренние дела не вмешивались и вмешиваться не собираемся», — подчеркнул Песков.

Напомним, в прессу просочилась информация, что американский лидер Дональд Трамп в ходе разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским мог попросить его провести расследование в отношении семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена, который, как считают эксперты, может стать главным конкурентом главы Белого дома на президентских выборах. Белый дом уже обнародовал расшифровку летнего разговора Трампа и Зеленского, в ней подтвердилось, что глава США попросил украинского президента провести расследование. На минувшей неделе была опубликована стенограмма первого телефонного разговора президентов США и Украины.