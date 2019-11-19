Столтенберг назвал «хорошим фактором» передачу Россией украинских кораблей

Брюссель, 19 ноября. Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал передачу Россией Украине военных кораблей, которые были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«Я приветствую передачу кораблей Россией. Это соответствует международным обязательствам РФ. Я думаю, что это хороший фактор, и надеюсь, что будет способствовать прогрессу в реализации минских соглашений и поможет усилиям в «нормандском формате», — заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Напомни, в ноябре 2018 года украинские власти устроили провокацию в Керченском проливе. Два артиллерийских катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Украины вторглись в территориальные воды России. Украинские военные катера совершали опасные маневры, а их экипажи отказывались подчиняться законным требованиям российских пограничников. Позднее украинские катера и члены их экипажей были задержаны в районе Керченского пролива. В отношении украинских моряков было возбуждено дело о незаконном пересечении госграницы, а корабли отбуксировали на штрафную стоянку в Керчи.

В сентябре 2019 года задержанных в Керченском проливе украинских моряков вернули на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами.

18 ноября в министерстве иностранных дел России сообщили, что Москва передала Киеву украиснкие корабли. При этом в МИД РФ отметили, что российская сторона и дальше будет жестко пресекать любые провокации у своих границ,