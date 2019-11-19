Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Песков ответил на вопрос о новой реформе муниципальных органов власти

55
0 Оставить комментарий

В Кремле заявили о неэффективности властей в некоторых регионах РФ

Москва, 19 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал «разрыв» между муниципальным и государственными уровнями власти, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты отметили заявление президента России о том, что «муниципальный уровень власти отделен от государства». СМИ также вспомнили, что Владимир Путин указывал на разрыв между государственным и муниципальным управлением, из-за которого возникают проблемы в здравоохранении и в образовании. У представителя Кремля спросили, значит ли это, что в России готовится новая муниципальная реформа, касающаяся не только изменений в выборах мэров.

«Напрямую, нет, не значит, — констатировал пресс-секретарь российского лидера, — но то, что определенный разрыв функциональный присутствует между федеральным, региональным и муниципальным уровнем, это неоднократно по разным случаям констатировалось. И сейчас как раз и думают над тем, как можно избавиться от этого разрыва в самых различных областях. Определенная неэффективность здесь налицо, неоднократно президент об этом говорил».

Путин ранее не исключил принятие системных решений по изменению действующего законодательства, при этом сохранив определенный уровень самостоятельности муниципалитетов.

 

infox - new
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров