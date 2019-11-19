В Кремле заявили о неэффективности властей в некоторых регионах РФ

Москва, 19 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал «разрыв» между муниципальным и государственными уровнями власти, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты отметили заявление президента России о том, что «муниципальный уровень власти отделен от государства». СМИ также вспомнили, что Владимир Путин указывал на разрыв между государственным и муниципальным управлением, из-за которого возникают проблемы в здравоохранении и в образовании. У представителя Кремля спросили, значит ли это, что в России готовится новая муниципальная реформа, касающаяся не только изменений в выборах мэров.

«Напрямую, нет, не значит, — констатировал пресс-секретарь российского лидера, — но то, что определенный разрыв функциональный присутствует между федеральным, региональным и муниципальным уровнем, это неоднократно по разным случаям констатировалось. И сейчас как раз и думают над тем, как можно избавиться от этого разрыва в самых различных областях. Определенная неэффективность здесь налицо, неоднократно президент об этом говорил».

Путин ранее не исключил принятие системных решений по изменению действующего законодательства, при этом сохранив определенный уровень самостоятельности муниципалитетов.