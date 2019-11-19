Татарстанский завод готовит для клиентов эротический календарь с «изюминкой»

Набережные Челны, 19 ноября. Набережночелнинский крановый завод готовит к выпуску эротический календарь на 2020 год. Руководитель проекта Ольга Мозгунова пообещала «изюминку».

Идея издать собственнй календарь для взрослой аудитории возникла у руководства предприятия во время поездки в Германию. В одном из отелей представитель завода увидел похожий календарь, но без сексуального подтекста.

«Это, скажем так, собственная изюминка», — объяснила Мозгунова тематику эротического календаря, ее слова передает «360».

Мозгунова добавила, что сотрудники предприятия участвуют в съемках добровольно. Причем желающих сняться для календаря в этом году было больше обычного.

По ее словам, для некоторых откровенных фото приглашаются модели. Планируется, что весь тираж к Новому году бесплатно отправят заказчикам и поставщикам завода.

На Youtube ранее опубликовали видео со съемок календаря, ролик содержит много откровенных сцен. Мозгунова пояснила, что ролик сняли в качестве анонса к календарю. Заявки на новый календарь стали поступать из разных регионов страны.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске тренер по кикбоксингу опубликовала фото и видео эротического содержания. Через какое-то время женщина лишилась работы.