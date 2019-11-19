Песков переадресовал следователям вопрос об уголовном деле из-за видео в YouTube

Москва, 19 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, возбужденное по факту публикации видео в YouTube.



«Вы знаете, это не наше дело, не дело Кремля. Это вопрос следственных органов, а никак не администрации президента. Это не наш вопрос», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой обратился с жалобой в МВД и Роскомнадзор на YouTube-канал Real Talk, где в ходе шоу Slivki Kids дети беседовали с представителями ЛГБТ и порноактерами. Канал появился в декабре 2018 года, в настоящий момент ролики с него удалены. Позже Толстой опубликовал ответ МВД, что полиция нашла организатора и место съемок, и было возбуждено дело по статье 6.21 Кодекса об административных правонарушениях о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В СКР сообщили, что речь идет о размещении ролика на YouTube-канале, в котором дети брали интервью у человека, открыто заявлявшего о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал дело в беседе с Федеральным агентством новостей. По словам парламентария, возбуждение уголовного дела вполне закономерно и оправдано, поскольку имели место развратные действия в отношении несовершеннолетних. По мнению Милонова, который давно ведет борьбу с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, в данном случае есть основания не только для административной, но и для уголовной ответственности.