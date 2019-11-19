Кремль прокомментировал заявление Минюста о случаях домашнего насилия в РФ

Москва, 19 ноября. В Кремле прокомментировали слова Минюста РФ о случаях домашнего насилия, заявившего, что эта проблема в России преувеличена.

«Нет, эта тема (домашнего насилия. — Прим. ФАН) не обсуждается в Кремле. Она обсуждается в экспертной юридической среде», — заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на официальный ответ министерства юстиции в ЕСПЧ сообщило, что Кабмин России считает, что в стране сильно преувеличены масштабы домашнего насилия, и эта проблема не может рассматриваться как «серьезная».

Кроме того, в правительстве отметили, что российские мужчины больше подвергаются дискриминации, поскольку в их случае не принято просить о защите от женщин, сообщал «ФедералПресс».

Ранее стало известно, что законодательный проект о профилактике семейно-бытового насилия будет внесен на рассмотрение в Госдуму в начале следующего месяца, сообщила первый заместитель главы комитета СФ по социальной политике Инна Святенко.