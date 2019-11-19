В Госдуме оценили описанные Польшей сценарии войны России и США

Польские журналисты описали два возможных сценария военного противостояния между Россией и США. В комитете Госдумы по обороне объяснили, зачем это нужно полякам.

Как пишет издание Myśl Polska, на фоне успехов Москвы во внешней политике Вашингтону может потребоваться «относительно масштабная война». В Польше не исключают, что США затеют масштабное наступление на Россию, применив при этом ядерное оружие. Однако этот сценарий может быть весьма рискованным, поскольку Москва способна нанести сокрушительный ответный удар, отмечают польские журналисты.

Второй же сценарий предполагает экономическую изоляцию России со стороны Запада, которая должна привести к «смене политического руководства» в Москве.

«Если мы вспомним о противостоянии Руси и Речи Посполитой, то станет понятно, почему полякам так интересно, чтобы Россия воевала с США, и они не стесняются об этом говорить», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин.

Парламентарий напомнил о тесном взаимодействии Польши с США и НАТО.

«Именно поэтому внешнеполитическая линия Варшавы такая, какая есть. Потому что Америка заинтересована в том, чтобы Польша предпринимала действия, которые являются частью информационной кампании против России», — считает Александр Шерин.

Любому военному вмешательству предшествуют информационное и экономическое давление, подчеркнул депутат.

«Экономическая блокада всегда идет в комплексе с информационной. И сейчас польские СМИ публикуют подобные материалы, чтобы попытаться нас деморализовать, расшатать ситуацию, нагнать на россиян страх, как того хочет Вашингтон. За океаном не нравится, что Россия — сильная и самостоятельная держава. Поэтому там ищут способы, как на нас воздействовать. А поляки — лишь выполняют волю США», — считает Шерин.

При этом замглавы комитета Госдумы по обороне уверен, что американцы будут воевать с Россией чужими руками и не устроят масштабной ядерной атаки на нашу страну, поскольку знают о массированном возмездии Москвы.

«США будут воевать с нами если не польскими, то украинскими руками, например. Найти 100-200 тысяч обученных воевать мужчин, которые будут сражаться за американские доллары, — не проблема. А что делать России в этой ситуации? Я бы, во-первых, отменил двойное гражданство. Во-вторых, запретил бы иностранцам входить в руководство компаний, зарегистрированных на территории РФ, и в которых доля государства превышает 50%. В-третьих, я бы запретил доллар на территории России. В-четвертых, я бы не тратил средства Фонда национального благосостояния на евробонды американских ценных бумаг, а направлял бы их на покупку золота и строительство высокоскоростных железных дорог и мостов в РФ. Это привело бы к росту экономики нашей страны и увеличению ее обороноспособности», — заявил Александр Шерин.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что превентивный ядерный удар со стороны России исключен, и что наша страна применит ядерное оружие только в случае агрессии против нее. По словам российского лидера, агрессоры в случае применения ядерного оружия должны понимать, что возмездие неизбежно.