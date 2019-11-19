Студенты Вишневского пожаловались на массовые домогательства и хамство преподавателей

Санкт-Петербург, 19 ноября. Студенты РГПУ им. Герцена пожаловались на низкое качество образования в вузе, коррупцию и хамство. Администрация вуза покрывает домогательства преподавателей и превышение должностных полномочий руководства института.

Многочисленные нарушения в РГПУ им. Герцена вскрылись после скандала с Борисом Вишневским, который преподает на кафедре политологии. Студентка вуза Кристина рассказала в письме Nation News о неподобающем поведении преподавателя. В интервью девушка призналась, что ей пришлось дважды переспать с Вишневским ради зачета. Кристина добавила, что побоялась пожаловаться в деканат, так как депутат угрожал ей расправой со стороны «влиятельных друзей».

Кроме того, в редакцию Федерального агентства новостей обратилась еще одна студентка педагогического института Алина. Девушка подтвердила слова своей коллеги о домогательствах со стороны Вишневского и представила скриншоты переписки, в которой депутат намекает на интимную близость.

При этом обе девушки отметили, что они ― не единственные жертвы Вишневского. Похождения депутата продолжаются уже многие года. Более того, в Сети студенты вуза жалуются на советские методы образования и обустройство вуза. Стоит отметить, что есть и положительные отзывы о РГПУ им. Герцена, однако все они написаны как под копирку.

На сайте «Табитуриент» около половины отзывов негативные. При этом студенты все как один жалуются на низкий уровень организации работы приемной комиссии, администрации вуза, а также коррупцию преподавателей. Вуз до сих пор не располагает электронной системой оповещения, а расписание постоянно меняется, о чем студентов не предупреждают.

На сайте «Рособразование» из 20 отзывов только три положительные. Студенты жалуются на некомпетентность преподавателей, их неумение пользоваться достижениями техники. Однако преподаватели во всем винят «тупых студентов».

Неудивительно, что в вузе царит беспредел, ведь ректор РГПУ им. Герцена Сергей Богданов сам не чист на руку: будучи в должности ректора филфака СПбГУ, Богданов привлекался по части первой статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Богданова оправдали, однако ущерб вузу составил 40 млн рублей. Теперь же мошенник взялся за другое высшее учебное заведение и пытается развалить его, покрывая случаи сексуальных домогательств преподавателей к студенткам.