Владикавказ, 19 ноября. На территории гарнизонного Дома офицеров Владикавказа начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов открыл бюст генералу армии Иссе Плиеву, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Памятник дважды Герою Советского Союза Плиеву установлен во Владикавказе. Церемония прошла в рамках оперативно-специального сбора с руководящим составом военно-политических органов ВС РФ, который проходит в Алании с 19 по 21 ноября. Замглавы военного ведомства России назвал Иссу Плиева настоящим офицером и патриотом.

«Им восхищались не только полководцы Советского Союза, но и других стран, — сказал Картаполов. — Исса Плиев был награжден шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, тремя орденами Красного знамени, двумя орденами Суворова и орденом Кутузова. Поистине великий человек и великий воин».

В годы Великой Отечественной войны Исса Плиев командовал дивизией и первыми кавалерийскими корпусами в Московской и Сталинградской битвах, Одесской, Белорусской, Будапештской и Пражской наступательных операциях.

На открытие памятника советскому генералу пришли ветераны Вооруженных сил, воспитанники Суворовского военного училища, представители правительства республики, руководители республиканского военного комиссариата, общественные деятели.

Ранее памятник военным прокурорам и следователям времен Великой Отечественной войны открыли в Москве‍. Инициатором создания монумента выступил председатель Совета организации ветеранов Главной военной прокуратуры Геннадий Сущинский. Архитектором стал Владимир Суровцев.