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Нападающий «Энергетика-БГУ» заинтересовал три российских клуба

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Нападающий «Энергетика-БГУ» заинтересовал три российских клуба

Москва, 19 ноября. Нападающий минского «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин находится в сфере интересов сразу нескольких российских клубов, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Двадцатилетний форвард находится на карандаше ЦСКА, самарских «Крыльев Советов» и «Оренбурга». Футболист может сменить клубную прописку уже в ходе зимнего окна.

Трансфер Шкурина обойдется потенциальному покупателю примерно в 1,5 млн евро. За игроком также следят европейские клубы. Ранее Шкуриным интересовался «Спартак», однако переговоров между сторонами не было.

Шкурин перешел в «Энергетик-БГУ» из «Витебска» в январе 2019 года. В нынешнем сезоне на счету нападающего 26 матчей во всех турнирах, 18 голов и четыре результативных передачи.

После 28 туров «Энергетик-БГУ» занимает 13-е место из 16 команд в таблице белорусского чемпионата.

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