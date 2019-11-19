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Столтенберг намерен обсудить с Макроном его заявление о «смерти мозга» НАТО

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Столтенберг намерен обсудить с Макроном его заявление о «смерти мозга» НАТО

Брюссель, 19 ноября. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг намерен обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном его заявление о «смерти мозга» НАТО, а также неспособность Европейского союза заменить военно-политический блок. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг указал, что отправится в Париж для встречи с французским лидером на следующей неделе.

«И я буду обсуждать с ним это (критику со стороны Макрона. — Прим. ФАН), буду говорить о том, что НАТО оперативно реагирует на вызовы», — объявил генсек Альянса.

Он подчеркнул, что Евросоюз, по его мнению, не может заменить НАТО.

«Особенно после Brexit ЕС не сможет защитить Европу, потому что 80% инвестиций будут не из ЕС», — добавил Столтенберг.

Напомним, Макрон заявил, что военно-политический блок, на его взгляд, полностью утратил внутреннюю координацию, пишет «Царьград». Он считает немыслимым, что Россию Североатлантический альянс называет «первоначальным врагом» даже после прекращения действия Варшавского договора.

Столтенберг намерен обсудить с Макроном его заявление о «смерти мозга» НАТО

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказывание Макрона о НАТО абсолютно правдиво и отражает суть ситуации, пишет «Газета.ru». Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что президент Франции своими словами ясно дал понять — Россия не является главной проблемой Альянса.

Отметим, что руководство НАТО с 2014 года активно усиливает рубежи Восточной Европы и приближает свои базы к российским границам. Свои действия Альянс объясняет необходимостью защиты от якобы «российской агрессии», не приводя при этом фактов и доказательств.

Москва не раз обращала внимание на то, что НАТО всего лишь прикрывается мнимой «угрозой со стороны Москвы» как предлогом для того, чтобы усилить свои позиции в Европе и увеличить военный бюджет. Именно натовские базы, размещенные вблизи российских границ, представляют угрозу для РФ, а не наоборот, отмечали российские власти.

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Источник: ТАСС
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