Столтенберг намерен обсудить с Макроном его заявление о «смерти мозга» НАТО

Брюссель, 19 ноября. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг намерен обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном его заявление о «смерти мозга» НАТО, а также неспособность Европейского союза заменить военно-политический блок. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг указал, что отправится в Париж для встречи с французским лидером на следующей неделе.

«И я буду обсуждать с ним это (критику со стороны Макрона. — Прим. ФАН), буду говорить о том, что НАТО оперативно реагирует на вызовы», — объявил генсек Альянса.

Он подчеркнул, что Евросоюз, по его мнению, не может заменить НАТО.

«Особенно после Brexit ЕС не сможет защитить Европу, потому что 80% инвестиций будут не из ЕС», — добавил Столтенберг.

Напомним, Макрон заявил, что военно-политический блок, на его взгляд, полностью утратил внутреннюю координацию, пишет «Царьград». Он считает немыслимым, что Россию Североатлантический альянс называет «первоначальным врагом» даже после прекращения действия Варшавского договора.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказывание Макрона о НАТО абсолютно правдиво и отражает суть ситуации, пишет «Газета.ru». Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что президент Франции своими словами ясно дал понять — Россия не является главной проблемой Альянса.

Отметим, что руководство НАТО с 2014 года активно усиливает рубежи Восточной Европы и приближает свои базы к российским границам. Свои действия Альянс объясняет необходимостью защиты от якобы «российской агрессии», не приводя при этом фактов и доказательств.

Москва не раз обращала внимание на то, что НАТО всего лишь прикрывается мнимой «угрозой со стороны Москвы» как предлогом для того, чтобы усилить свои позиции в Европе и увеличить военный бюджет. Именно натовские базы, размещенные вблизи российских границ, представляют угрозу для РФ, а не наоборот, отмечали российские власти.