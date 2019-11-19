Посол Зимбабве рассказал о сотрудничестве страны с российским бизнесом

Москва, 19 ноября. Чрезвычайный посол Зимбабве в РФ Майк Николас Санго рассказал о взаимном сотрудничестве африканской страны с российским бизнесом. На заседании Африканского дискуссионного клуба он выразил надежду на дальнейшее развитие отношений двух государств, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Новое правительство нашей страны пришло в 2017 году с намерением восстановить прежние связи с международным сообществом. В Сочи (на саммит Россия — Африка. — Прим. ФАН) мы приехали как союзники РФ. Хотели также представить свой бизнес и найти основания для новых связей», — рассказал Санго.

По словам чрезвычайного посла, помимо компаний, добывающих алмазы и платину, в Зимбабве есть организации, сотрудничающие с российским бизнесом.

«Рад сообщить, что представители двух–трех энергетических компаний России готовы приехать в Зимбабве для налаживания сотрудничества. Прежние санкции принесли ущерб нашей стране на 40 миллиардов долларов. Но наш успех теперь и в будущем будет зависеть от доступности энергии», — подчеркнул дипломат.

Как отметил Санго, вся Южная Африка сейчас находится в состоянии энергетического дефицита.

«Мы пытаемся найти точки соприкосновения по поиску альтернативного источника энергии с российским бизнесом. Еще один вызов — инфраструктура. В первую очередь это дорожная сеть, которую необходимо развивать. Зимбабве связывает север и юг Африки. Наши амбиции, связанные с созданием зоны свободной торговли, упираются в недостаток транспортной инфраструктуры. Развивая отношения с РФ, для нас важно наладить авиасообщение с вашей страной», — сообщил посол.

Кроме того, Санго подчеркнул, что в Зимбабве ощущают недостаток маркетингового посыла с российской стороны. Пока часто возникает ситуация, когда бизнес из РФ не готов ехать в Африку. В африканской стране надеются, что ситуация будет улучшаться.

«Мы смотрим на Россию как на страну, которая не приедет ради того, чтобы просто выкачивать ресурсы. Россия никогда не колонизировала нас. Я верю, что есть добрая воля между российскими компаниями и Зимбабве», — отметил Санго.

Также чрезвычайный посол с уважением отозвался о российском образовании.

«17 тысяч наших студентов уже получили образование в России. Надеюсь на создание филиалов российских вузов в Зимбабве. Мы смотрим на Россию как на старшего партнера в этом отношении», — заключил дипломат.

Заседание Африканского дискуссионного клуба проходит 19 ноября. Модератором выступает глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. В рамках заседания подводятся первые итоги саммита Россия — Африка, также будет обсуждаться тема интернет-цензуры против AFRIK.