Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье. События дня. ФАН-ТВ

Европейская комиссия советует Украине закупать российский газ напрямую. Объем — около 15 млрд кубометров в год. Специалисты еврокомиссии считают, что так Киев заметно сократит денежные затраты, львиная доля которых сейчас уходит на реверсные закупки того же газа. Однако Украина пока не приняла никакого решения, хотя ситуация, очевидно, патовая. Накануне «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт или же заключить новый на год. Но глава украинского Минэнерго заявил, что такой вариант пролонгации считает «неприемлемым».

Историк Олег Соколов пытался свести счеты с жизнью. Эту информацию подтвердил адвокат доцента СПбГУ Александр Почуев. Попытка произошла между следственными действиями, других деталей правозащитник не раскрыл, но отметил, что в ближайшее время должна пройти психолого-психиатрическая экспертиза. Напомним, известного наполеониста подозревают в убийстве аспирантки СПбГУ. С девушкой, кроме научных трудов, его связывали романтические отношения. По версии следствия, Соколов убил свою возлюбленную и расчленил ее тело. Часть останков историк пытался утопить в реке.

Ликвидация крупнейшей нарколаборатории

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье. Незаконное производство располагалось в Серпуховском районе. На месте полицейские обнаружили свыше 1,5 тонн наркотиков и четыре тонны химических реактивов.

«Производственные цеха были оборудованы в помещениях бывшего фермерского хозяйства на участке общей площадью около 4 гектаров. В момент появления оперативников полным ходом шел процесс изготовления «синтетики». В двух помещениях находились химические реакторы стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей каждый, в которых смешивались определенные ингредиенты. Затем полученные кристаллы высушивались и расфасовывались по мелким и крупным партиям. По имеющейся информации, в течении месяца здесь могло производится около 1,5 тонн синтетических наркотиков», —отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Лаборатория работала по принципу «all inclusive». Там синтетика производилась, оттуда же отправлялась на продажу через Интернет. Своим клиентам преступники предлагали даже идею и набор для собственного бизнеса — так называемые «конструкторы» для производства наркотиков в небольших лабораториях. На месте силовики задержали трех химиков с Украины, курьера-закладчика и мужчину, которого подозревают в организации предприятия. Ведется расследование уголовного дела.