Сирийская армия проводит масштабные антитеррористические учения в Идлибе

Дамаск, 20 ноября. Сирийская армия продолжает проводить военные учения по различным видам оружия в провинции Идлиб, где по-прежнему установлен режим прекращения огня с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра1» (деятельность запрещена в России) и другими союзными группировками.

Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Воинские части, дислоцированные вдоль линий соприкосновения с террористами, проводят военные учения в присутствии офицеров российских сил недалеко от города Хан-Шейхун в юго-восточной части Идлиба. Учения в первую очередь нацелены на противодействие действующим в Сирии боевикам.

В рамках военных учений бойцы САА научились вести танковый огонь по враждебным целям, проводить штурм точек джихадистов с использованием бронетранспортеров.

Напомним, что лидеры России и Турции достигли соглашения о перемирии в провинции Идлиб после масштабной военной операции, проведенной сирийской правительственной армией порядка трех месяцев назад. Операция, проведенная при поддержке российских войск, завершилась освобождением всей северной части Хамы, а также возвращением стратегически важного города Хан-Шейхуна под контроль официальных властей Дамаска.

Сирийская правительственная армия начала проводить военные учения в районе Хан-Шейхуна в начале этого месяца. Кроме основных тренировок для бойцов САА, инженерные подразделения сирийской правительственной армии также проводят отдельные обучения, нацеленные на поиск минных полей и самодельных взрывных устройств, используемых террористами «Джебхат ан-Нусра» для остановки продвижения армии. Участники незаконных вооруженных группировок установили около тысячи самодельных взрывных устройств и мин на границах районов, которые они контролируют, в ожидании любого предстоящего наступления САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.