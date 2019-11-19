Москва, 19 ноября. Российские ученые проводят поиски конопли, которая при использовании в медицинских целях не вызывала бы побочных эффектов в виде тяжелых психозов и других, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

По его словам, сейчас проводятся серьезные исследования по использованию марихуаны в медицинских целях. Ученые также ищут варианты каннабиноидов, которые не вызывали бы побочных эффектов.

По данным РИА Новости, Брюн уточнил, что российские ученые начали исследования медицинской марихуаны, они только начались и говорить о каких-либо итогах рано.

«Исследования в самом начале, не знаем, чем закончатся, поэтому говорить, что мы будем использовать коноплю в медицинских целях, не приходится», — подчеркнул нарколог.

Как пишет «Газета.ru», если при курении табака психозы возникают редко — около одного случая на десятки миллионов, то при курении марихуаны психозы встречаются в 1–3% случаев.

«Это очень большая цифра, и психозы тяжелые шизофреноподобные, которые плохо лечатся», — сказал он.

Ранее сообщалось, что учащихся в РФ будут в обязательном порядке проверять на наркотики. Соответствующий законопроект был разработан Минздравом России. Согласно ему, будет проводиться обязательное исследование на предмет употребления наркотиков. Эксперты будут искать в организме подростков опиаты, каннабиоды, амфетамин, метамфетамин, кокаин и ряд других запрещенных веществ.

Напомним, что в апреле министерство просвещения России разработало проект приказа, который предлагает проверять школьников на употребление психотропных веществ и наркотиков с 13 лет. Как отметили в ведомстве, новый порядок социально-психологического тестирования сохранит базовые подходы к его проведению.

Кроме того, в июне с аналогичной инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, предложивший тестировать школьников и студентов на наркотики. Подобные меры, по его мнению, станут для школьников и студентов дополнительным стимулом отказаться от употребления наркотических средств.