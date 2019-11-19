Киев исключил возможность покупки украинской земли для россиян

Киев, 19 ноября. Россияне ни при каких обстоятельствах не будут допущены к покупке украинских земель. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.

«В законе будет четко прописано, в переходных положениях, что вопрос о допуске иностранцев (к покупке с/х земли. — Прим. ФАН) только через всеукраинский референдум. До этого момента — никаких иностранцев. Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю», — сказал он.

Он объяснил, что в ситуации, когда граждане РФ будут присутствовать среди основателей украинских компаний, приобретающих украинскую землю сельхозназначения, к ним применится механизм спецконфискации собственности в пользу государства, прописанный в законе о рынке земли.

Лещенко предупредил: в законе четко будет прописано, что основателями украинских компаний с правом покупать землю смогут быть исключительно граждане Украины, не имеющие двойного гражданства и проживающие на территории страны. Таким образом, Киев полностью исключил возможность покупки украинской земли для россиян.

«У нас будут прямые корпоративные отношения. То есть не оффшор на Кипре, потом еще один оффшор, а потом какое-то лицо будет основателем. Мы это делаем для того, чтобы была прозрачная структура собственности юридических лиц», — отметил уполномоченный украинского лидера.

Также он указал на то, что украинское общество не принимает продажу земли иностранцам, и поэтому президент страны Владимир Зеленский четко заявил, что этот вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Напомним, сообщения о том, что земли сельскохозяйственного назначения на Украине будут конфисковаться, если их владелец окажется гражданином России, появлялись и ранее. В сентябре решение властей государства изымать сельхозугодия, приобретенные россиянами, озвучил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Решение украинской стороны прокомментировали в Госдуме России. Депутат от Крыма Руслан Бальбек отметил, что ни один российский бизнесмен не захочет приобрести землю на Украине в условиях текущих отношений между странами.