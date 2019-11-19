Москва, 19 ноября. Журналисты Daily Mail пытались найти «русский след» в смерти основателя псевдогуманитарной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье. Однако ничего, кроме соседнего дома, в котором жил революционер Лев Троцкий, раскопать не получилось.

Как указывает пресса, Ле Мезюрье попал в больницу с высоким давлением, а спустя сутки его нашли мертвым. Экономка Гюль Файзуллаева рассказала в беседе с журналистами, что хозяин чувствовал себя «напряженным» и жаловался на плохое самочувствие. У лидера «Белых касок» было высокое давление, в больнице ему сделали укол, и мужчина вернулся домой, рассказала экономка Ле Мезюрье.

По словам Файзуллаевой, у ее работодателя недавно были проблемы со сном.

«Он начал принимать таблетки, потому что не мог нормально уснуть», — пояснила женщина.

Примечательно, что британское издание попыталось связать бывшего офицера армии Британии с РФ. Как отметили авторы, «Белые каски», которые известны своими постановками химатак в Сирии, подвергались критике со стороны России. Издание также пишет, что «за его преждевременную смерть могли быть ответственны неведомые силы». Вероятно, журналисты намекают на причастность РФ к гибели главаря «белокасочников».

Однако домработница опровергла все домысли британских журналистов, подчеркнув, что у ее босса не было в окружении никого из русских. При этом, отметила она, к Ле Мезюрье частенько заходили в гости британцы.

Daily Mail обратил внимание, что основатель «Белых касок» жил в доме, который соседствует с жильем Троцкого, который жил там в конце 1920-х — начале 1930-х годов.

«Выводов вроде бы не делает, но осадочек, как говорится, остается», — пишет «Царьград», комментируя публикацию Daily Mail.

Организация «Белые каски» получила широкую известность и поддержку на Западе благодаря, в том числе своим «спектаклям» в Сирии. Она утверждает, что нацелена на спасение мирного населения в зонах боевых действий. Однако известно, что «белокасочники» занимаются продвижением политических интересов западных стран и активно сотрудничают с террористическими группировками.