Ростех рассказал о сроках поступления в ВС РФ первой партии танков «Армата»

Дубай, 19 ноября. Первая опытно-промышленная партия новейших танков Т-14 «Армата» поступит в Вооруженные силы РФ в конце текущего года или начале 2020 года. Об этом заявил журналистам во вторник руководитель Ростеха Сергей Чемезов на полях авиационного салона Dubai Airshow — 2019.

По словам главы ведомства, на данном этапе подошла к окончанию подготовка производства, изготовлена опытно-промышленная партия.

«Ее поставка ВС РФ состоится в конце 2019 — начале 2020 года», — передает ТАСС слова Чемезова.

Выставка Dubai Airshow — 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Ранее немецкий таблоид Die Welt признал, что российский танк Т-14 «Армата» с установленной пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по ряду технических характеристик германский танк «Леопард-2».